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Музыка

Фортепианный фестиваль Pianissimo возвращается в Нижний

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До 26 августа в Нижнем Новгороде проходит фестиваль фортепианной музыки Pianissimo. Молодые (но уже титулованные) пианисты играют на сцене Пакгауза Шопена, Рахманинова, Чайковского, Моцарта и Шуберта.

 

Концерты и фестивали Pianissimo знакомят широкую аудиторию с молодыми пианистами в редких и красивых локациях. Среди участников проекта музыканты, выступающие в Ла Скала и Карнеги-холле, в Альбертхолле и Берлинской филармонии.

Шанс посетить знаковый проект будет и у нижегородцев. Публикуем программу:

  • 5 августа — Егор Сидоров
  • 6 августа — Джордж Харлионо
  • 12 августа — Владимир Петров
  • 19 августа — Филипп Руденко
  • 20 августа — Константин Хачикян

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Фото: архив редакции

 

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