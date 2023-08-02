Фортепианный фестиваль Pianissimo возвращается в Нижний

Концерты и фестивали Pianissimo знакомят широкую аудиторию с молодыми пианистами в редких и красивых локациях. Среди участников проекта музыканты, выступающие в Ла Скала и Карнеги-холле, в Альбертхолле и Берлинской филармонии.

Шанс посетить знаковый проект будет и у нижегородцев. Публикуем программу:

5 августа — Егор Сидоров

6 августа — Джордж Харлионо

12 августа — Владимир Петров

19 августа — Филипп Руденко

20 августа — Константин Хачикян

12+



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Фото: архив редакции