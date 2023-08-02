Фортепианный фестиваль Pianissimo возвращается в Нижний

До 26 августа в Нижнем Новгороде проходит фестиваль фортепианной музыки Pianissimo. Молодые (но уже титулованные) пианисты играют на сцене Пакгауза Шопена, Рахманинова, Чайковского, Моцарта и Шуберта.
Концерты и фестивали Pianissimo знакомят широкую аудиторию с молодыми пианистами в редких и красивых локациях. Среди участников проекта музыканты, выступающие в Ла Скала и Карнеги-холле, в Альбертхолле и Берлинской филармонии.
Шанс посетить знаковый проект будет и у нижегородцев. Публикуем программу:
- 5 августа — Егор Сидоров
- 6 августа — Джордж Харлионо
- 12 августа — Владимир Петров
- 19 августа — Филипп Руденко
- 20 августа — Константин Хачикян
12+
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Фото: архив редакции
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