Музыкальный фестиваль пройдет у собора на Стрелке

12 августа в Нижнем у собора Александра Невского пройдет музыкальный фестиваль «Великая Русь». Зрителей ждет: музыкальная программа и архитектурная инсталляция храма.
В основе музыкальной программы — работы русских композиторов XIX–XX веков и народные песни.
Режиссером фестиваля в этом году стала Ирина Гаудасинская – лауреат международных конкурсов
С помощью видеоэкранов и мэппинга каждый номер сопроводят произведениями русской живописи, архитектурных объектов и уникальных природных мест России.
Вход на фестиваль — с 19:00, начало концерта — 21:00.
6+.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: фотобанк
Комментарии (0)