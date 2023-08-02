Музыкальный фестиваль пройдет у собора на Стрелке

В основе музыкальной программы — работы русских композиторов XIX–XX веков и народные песни.

Режиссером фестиваля в этом году стала Ирина Гаудасинская – лауреат международных конкурсов

С помощью видеоэкранов и мэппинга каждый номер сопроводят произведениями русской живописи, архитектурных объектов и уникальных природных мест России.

Вход на фестиваль — с 19:00, начало концерта — 21:00.

6+.

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Фото: фотобанк