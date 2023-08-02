18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Музыкальный фестиваль пройдет у собора на Стрелке

Поделиться:

12 августа в Нижнем у собора Александра Невского пройдет музыкальный фестиваль «Великая Русь». Зрителей ждет: музыкальная программа и архитектурная инсталляция храма.

 

В основе музыкальной программы — работы русских композиторов XIX–XX веков и народные песни.

Режиссером фестиваля в этом году стала Ирина Гаудасинская – лауреат международных конкурсов

С помощью видеоэкранов и мэппинга каждый номер сопроводят произведениями русской живописи, архитектурных объектов и уникальных природных мест России.

Вход на фестиваль — с 19:00, начало концерта — 21:00.

6+.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: фотобанк

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: