FEDUK с акустическим концертом в «Ракушке»

FEDUK — по-настоящему уникальный и универсальный артист. В прошлом году артист выпустил альбом «В тон улицам», рэп-пластинку, наполненную духом московских переулков, закатов и ностальгии по беззаботному времени.

Музыкант исполнит главные хиты, а также новые песни в лайф-формате.

Программа:

19:30 — открытие входа

20:30 — FEDUK

6+





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Фото: фотобанк





