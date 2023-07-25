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Музыка

FEDUK с акустическим концертом в «Ракушке»

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29 июля на сцене «Ракушка» в Александровском саду выступит FEDUK с акустическим концертом.

 

FEDUK — по-настоящему уникальный и универсальный артист. В прошлом году артист выпустил альбом «В тон улицам», рэп-пластинку, наполненную духом московских переулков, закатов и ностальгии по беззаботному времени.

Музыкант исполнит главные хиты, а также новые песни в лайф-формате.

Программа:

  • 19:30 — открытие входа
  • 20:30 — FEDUK

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Фото: фотобанк



 

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