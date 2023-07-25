FEDUK с акустическим концертом в «Ракушке»

29 июля на сцене «Ракушка» в Александровском саду выступит FEDUK с акустическим концертом.
FEDUK — по-настоящему уникальный и универсальный артист. В прошлом году артист выпустил альбом «В тон улицам», рэп-пластинку, наполненную духом московских переулков, закатов и ностальгии по беззаботному времени.
Музыкант исполнит главные хиты, а также новые песни в лайф-формате.
Программа:
- 19:30 — открытие входа
- 20:30 — FEDUK
6+
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Фото: фотобанк
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