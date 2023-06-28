Нижегородский оперный на Дягилевском фестивале

Артисты Нижегородской труппы уже отправились в Пермь и активно ведут репетиции.

28 и 30 июня пройдет одна из ключевых премьер фестиваля: Нижегородская труппа представит премьеру оратории Георга Фридриха Генделя «Триумф Времени и Разочарования» в режиссерской версии Елизаветы Мороз.

1 июля струнный квартет солистов оркестра La Voce Strumentale даст камерный концерт в Органном зале Пермской филармонии.

В программе – сочинения композиторов – узников нацистских концлагерей: Павла Хааса, Ганса Красы, Гидеона Кляйна, Эрвина Шульхофа.

Подробная информация и билеты на сайте проекта.







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Фото: Анастасия Волкова