Нижегородский оперный на Дягилевском фестивале

Дягилевскому фестивалю в этом году исполняется 20 лет. Его художественный руководитель – Теодор Курентзис. В этом году впервые нижегородский театр оперы и балета принимает участие в фестивале.
Артисты Нижегородской труппы уже отправились в Пермь и активно ведут репетиции.
28 и 30 июня пройдет одна из ключевых премьер фестиваля: Нижегородская труппа представит премьеру оратории Георга Фридриха Генделя «Триумф Времени и Разочарования» в режиссерской версии Елизаветы Мороз.
1 июля струнный квартет солистов оркестра La Voce Strumentale даст камерный концерт в Органном зале Пермской филармонии.
В программе – сочинения композиторов – узников нацистских концлагерей: Павла Хааса, Ганса Красы, Гидеона Кляйна, Эрвина Шульхофа.
Подробная информация и билеты на сайте проекта.
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Фото: Анастасия Волкова
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