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Музыка

Нижегородский оперный на Дягилевском фестивале

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Дягилевскому фестивалю в этом году исполняется 20 лет. Его художественный руководитель – Теодор Курентзис. В этом году впервые нижегородский театр оперы и балета принимает участие в фестивале.

 

Артисты Нижегородской труппы уже отправились в Пермь и активно ведут репетиции.

28 и 30 июня пройдет одна из ключевых премьер фестиваля: Нижегородская труппа представит премьеру оратории Георга Фридриха Генделя «Триумф Времени и Разочарования» в режиссерской версии Елизаветы Мороз.

1 июля струнный квартет солистов оркестра La Voce Strumentale даст камерный концерт в Органном зале Пермской филармонии.

В программе – сочинения композиторов – узников нацистских концлагерей: Павла Хааса, Ганса Красы, Гидеона Кляйна, Эрвина Шульхофа.

Подробная информация и билеты на сайте проекта.



 

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Фото: Анастасия Волкова

 

 

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