Массимилиано Гротто выступит на фортепианном вечере «Пианиссимо»

В Нижнем пройдет летний фестиваль фортепианной музыки Pianissimo. С июля по август в Пакгаузах пройдет десять концертов ведущих молодых пианистов России и зарубежья.
Откроется фестиваль выступлением итальянца Массимилиано Гротто. В программе на 1 июля — Шуберт. А после концерта — творческая встреча с артистом.
В фестивале также примут участие: Игорь Петров, Дмитрий Шишкин, Симон Бюрки (Швейцария), Владимир Петров, Эфе Шен (Турция), Константин Хачикян, Джордж Харлионо (Великобритания), Егор Сидоров и Филипп Руденко.
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