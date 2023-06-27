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Музыка

Массимилиано Гротто выступит на фортепианном вечере «Пианиссимо»

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В Нижнем пройдет летний фестиваль фортепианной музыки Pianissimo. С июля по август в Пакгаузах пройдет десять концертов ведущих молодых пианистов России и зарубежья.

 

Откроется фестиваль выступлением итальянца Массимилиано Гротто. В программе на 1 июля — Шуберт. А после концерта — творческая встреча с артистом.

В фестивале также примут участие: Игорь Петров, Дмитрий Шишкин, Симон Бюрки (Швейцария), Владимир Петров, Эфе Шен (Турция), Константин Хачикян, Джордж Харлионо (Великобритания), Егор Сидоров и Филипп Руденко.

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