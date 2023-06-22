День Молодежи в Нижнем: где праздновать и куда идти развлекаться

Так, на стадионе «Нижний Новгород» пройдет закрытие Дня молодежи.

Главными героями дня станут молодые люди из разных уголков страны, а гала-шоу для них, уже традиционно, подготовил Илья Авербух.

Хэдлайнерами станут: Ramil', Тина Кузнецова, «Чиж & Co».

Вход на Церемонию закрытия по регистрации. Заявку можно прислать до 22 июня (17:00). Успевайте.

Подробная программа в карточках.





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Фото: фотобанк