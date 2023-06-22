День Молодежи в Нижнем: где праздновать и куда идти развлекаться

Нижний Новгород — Молодежная столица России. Стала известна масштабная программа празднования на десятках городских локаций.
Так, на стадионе «Нижний Новгород» пройдет закрытие Дня молодежи.
Главными героями дня станут молодые люди из разных уголков страны, а гала-шоу для них, уже традиционно, подготовил Илья Авербух.
Хэдлайнерами станут: Ramil', Тина Кузнецова, «Чиж & Co».
Вход на Церемонию закрытия по регистрации. Заявку можно прислать до 22 июня (17:00). Успевайте.
Подробная программа в карточках.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: фотобанк
Комментарии (0)