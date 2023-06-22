18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

День Молодежи в Нижнем: где праздновать и куда идти развлекаться

Поделиться:

Нижний Новгород — Молодежная столица России. Стала известна масштабная программа празднования на десятках городских локаций.

 

Так, на стадионе «Нижний Новгород» пройдет закрытие Дня молодежи.

Главными героями дня станут молодые люди из разных уголков страны, а гала-шоу для них, уже традиционно, подготовил Илья Авербух.

Хэдлайнерами станут: Ramil', Тина Кузнецова, «Чиж & Co».

Вход на Церемонию закрытия по регистрации. Заявку можно прислать до 22 июня (17:00). Успевайте.

Подробная программа в карточках.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: фотобанк

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: