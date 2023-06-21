Концерт From Gagarin’s point Point of View в Нижнем

Музыканты Barsukov Music Lab (Петр Ившин — ударные, Александр Вериженко — фортепиано, Юрий Барсуков — контрабас) представят программу From Gagarin's Point of View.

Музыка шведского трио e.s.t. в значительной мере повлияла на становление каждого из участников проекта и вдохновила на создание программы.

Напомним, музыкальный стиль E.S.T. — северно-европейский неторопливый пост-боп с элементами авангарда, рока и классической музыки, осложненный умеренным использованием электронных и шумовых эффектов.

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