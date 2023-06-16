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Музыка

Вечер Нижегородской области на ПМЭФ

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В Петербурге в Георгиевском зале Михайловского замка в рамках ПМЭФ звучал оркестр Нижегородского оперного театра La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского. На концерте «Барокко-Гала» гости слушали Вивальди и Генделя.

 

Дмитрий Синьковский выступил сразу в трех амплуа — скрипач, дирижер и уникальный контртенор.

Также в программе виртуозное барочное меццо-сопрано «русской Бартоли» Яны Дьяковой, баритон Константина Сучкова, скрипку Кристины Траулько, виолончель Игоря Бобович и клавесин Федора Строганова.



 

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Фото: unsplash

 

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