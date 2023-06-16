Вечер Нижегородской области на ПМЭФ

В Петербурге в Георгиевском зале Михайловского замка в рамках ПМЭФ звучал оркестр Нижегородского оперного театра La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского. На концерте «Барокко-Гала» гости слушали Вивальди и Генделя.