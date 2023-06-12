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Музыка

В Нижегородской филармонии откроется сезон благотворительных концертов

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65-й сезон летних благотворительных концертов Нижегородской филармонии откроется 14 июня. В этом году концерты посвящены памяти двух дирижеров — Израиля Гусмана и Александра Скульского.

 

Нижегородцы и гости города смогут бесплатно посетить выступления Академического симфонического оркестра и солистов филармонии на двух концертных площадках: Кремлевском концертном зале и на летней эстраде «Ракушка» в Александровском саду.

Откроет сезон музыка Глинки, Моцарта, Розенблата и Бермана в исполнении симфонического оркестра, солистов и приглашенного гостя — Даниила Когана (скрипка).

Первый концерт — 14 июня в 18:0.

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Фото: архив организаторов

 

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