В Нижегородской филармонии откроется сезон благотворительных концертов

65-й сезон летних благотворительных концертов Нижегородской филармонии откроется 14 июня. В этом году концерты посвящены памяти двух дирижеров — Израиля Гусмана и Александра Скульского.
Нижегородцы и гости города смогут бесплатно посетить выступления Академического симфонического оркестра и солистов филармонии на двух концертных площадках: Кремлевском концертном зале и на летней эстраде «Ракушка» в Александровском саду.
Откроет сезон музыка Глинки, Моцарта, Розенблата и Бермана в исполнении симфонического оркестра, солистов и приглашенного гостя — Даниила Когана (скрипка).
Первый концерт — 14 июня в 18:0.
6+
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Фото: архив организаторов
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