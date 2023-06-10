Фестиваль «Музыка балконов» стартует в Нижнем

Первый концерт пройдет уже сегодня, 10 июня, в 18:00 на балконе Усадьбы Рукавишниковых.

В рамках открытия фестиваля русские песни и романсы исполнит лауреат всероссийских и международных конкурсов певица Майя Балашова.

В течение лета концерты будут проходить на балконах Усадьбы Рукавишниковых, Дома Сироткина, усадьбы Рябининой и Нижегородского хорового колледжа имени Сивухина.

Выступления на балконах будут продолжаться до 26 августа.

12+



Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб