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Музыка

Фестиваль «Музыка балконов» стартует в Нижнем

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10 июня стартует фестиваль «Музыка балконов». В течение лета на разных площадках запланировано исполнение русских романсов, песен из репертуара Федора Шаляпина, русских народных песен и джазовых композиций.

 

Первый концерт пройдет уже сегодня, 10 июня, в 18:00 на балконе Усадьбы Рукавишниковых.

В рамках открытия фестиваля русские песни и романсы исполнит лауреат всероссийских и международных конкурсов певица Майя Балашова.

В течение лета концерты будут проходить на балконах Усадьбы Рукавишниковых, Дома Сироткина, усадьбы Рябининой и Нижегородского хорового колледжа имени Сивухина.

Выступления на балконах будут продолжаться до 26 августа.

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Фото: архив пресс-служб

 

 

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