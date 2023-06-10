Фестиваль «Музыка балконов» стартует в Нижнем

10 июня стартует фестиваль «Музыка балконов». В течение лета на разных площадках запланировано исполнение русских романсов, песен из репертуара Федора Шаляпина, русских народных песен и джазовых композиций.
Первый концерт пройдет уже сегодня, 10 июня, в 18:00 на балконе Усадьбы Рукавишниковых.
В рамках открытия фестиваля русские песни и романсы исполнит лауреат всероссийских и международных конкурсов певица Майя Балашова.
В течение лета концерты будут проходить на балконах Усадьбы Рукавишниковых, Дома Сироткина, усадьбы Рябининой и Нижегородского хорового колледжа имени Сивухина.
Выступления на балконах будут продолжаться до 26 августа.
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Фото: архив пресс-служб
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