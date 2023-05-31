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Музыка

«Выкса-фестиваль» откроется гала-концертом с участием Cream Soda, Mirèle и Lovanda

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23 июня ежегодный «Выкса-фестиваль» откроется аудиовизуальным шоу Vyksa Orchestra. На площади Металлургов выступит Kito Jempere. Кито соединит на одной сцене людей из разных ниш и жанров.

 

В Vyksa Orchestra участвуют: экс-участница Serebro Полина FAVLAV Фаворская, хип-хоп дуэт Lovanda, нео-поп артистка Mirèle, электронный проект Cream Soda, а также инди-артисты Наадя и Паша Артемьев.

«В последние годы моя музыкальная деятельность связана с идеей объединения людей, создания мостиков между ними. Это коллаборационная политика. На «Выкса-фестивале» будет встреча нашего состава и артистов, которых мы пригласили. Мы вместе с ними выбрали песни, которые хотим исполнить. Это будет большой фестиваль в рамках одной группы», — говорит о предстоящем концерте Кито.

 

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Фото: архив организаторов

 

 

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