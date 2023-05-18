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Программа фестиваля «Стрелка»

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Со 2 по 11 июня в Нижнем пройдет международный фестиваль искусств «Стрелка». В концертном Пакгаузе пройдет девять концертов.

 

Программа:

  • 2 июня — открытие фестиваля и Оперный концерт «Барокко-Гала»
  • 3 и 4 июня — «История солдата» Стравинского
  • 4 июня — концерт оркестра «Musica Viva»
  • 7 июня — фортепианный концерт Риса Консессао (Индия)
  • 8 июня — концерт неаполитанских песен «Солнце Неаполя»
  • 9 июня — концерт заслуженных артистов России Надежды Павловой (сопрано) и Алексея Гориболя (фортепиано)
  • 10 и 11 июня — концерты оркестра La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского

Подробности здесь.


 

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Фото: ИРГСНО

 

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