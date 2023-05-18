Программа фестиваля «Стрелка»

Со 2 по 11 июня в Нижнем пройдет международный фестиваль искусств «Стрелка». В концертном Пакгаузе пройдет девять концертов.
Программа:
- 2 июня — открытие фестиваля и Оперный концерт «Барокко-Гала»
- 3 и 4 июня — «История солдата» Стравинского
- 4 июня — концерт оркестра «Musica Viva»
- 7 июня — фортепианный концерт Риса Консессао (Индия)
- 8 июня — концерт неаполитанских песен «Солнце Неаполя»
- 9 июня — концерт заслуженных артистов России Надежды Павловой (сопрано) и Алексея Гориболя (фортепиано)
- 10 и 11 июня — концерты оркестра La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского
Подробности здесь.
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Фото: ИРГСНО
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