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Музыка

Новые концерты в Пакгаузах

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Опубликована программа на эту музыкальную неделю в концертном Пакгаузе. Гостей ждут оперные «хиты» и камерная музыка.

 

19 и 20 мая — La Voce Strumentale

  • концерт оркестра под управлением главного дирижера Нижегородского оперного театра Дмитрия Синьковского. В программе: Симфония № 1 Прокофьева, «Ночь на лысой горе» Мусоргского и «Шехеразада» Римского-Корсакова.

21 мая — Камерный концерт Константина Сучкова

  • баритон Нижегородской оперы исполнит Маллера, Пуленка, Рахманинова, Чайковского, Метнера. Вместе с Константином на сцене — пианист Андрей Скрипкин.

Узнать подробности — здесь.

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Фото: ИРГСНО

 

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