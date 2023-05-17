Новые концерты в Пакгаузах

Опубликована программа на эту музыкальную неделю в концертном Пакгаузе. Гостей ждут оперные «хиты» и камерная музыка.
19 и 20 мая — La Voce Strumentale
- концерт оркестра под управлением главного дирижера Нижегородского оперного театра Дмитрия Синьковского. В программе: Симфония № 1 Прокофьева, «Ночь на лысой горе» Мусоргского и «Шехеразада» Римского-Корсакова.
21 мая — Камерный концерт Константина Сучкова
- баритон Нижегородской оперы исполнит Маллера, Пуленка, Рахманинова, Чайковского, Метнера. Вместе с Константином на сцене — пианист Андрей Скрипкин.
Узнать подробности — здесь.
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Фото: ИРГСНО
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