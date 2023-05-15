Психоделическая вечеринка в ЦЕХе *

LAYOUT — это серия вечеринок от команды Хейлетъ. Интенсивное воздействие психоделической, трансовой электроники и визуальных эффектов, сопряженное с танцем, помогут вступить в активное взаимодействие с пространством и самим собой.

«Это отработка эмоций, насыщенные чувственные впечатления, альтернативная «медитация». Такая по-своему исцеляющая практика ведет в итоге к той самой гармонии», — говорят организаторы.

На вечеринке прозвучит танцевальная психоделическая музыка от лидеров российской psy-сцены:

Vit Bauer

Dreamstalker

Transdriver

Tata & DmitryV

Joy Guard

За специальный сетап отвечает студия dreamlaser.

Подробности на сайте.

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Фото: архив организаторов