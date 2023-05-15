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Музыка

Психоделическая вечеринка в ЦЕХе *

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3 июня в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * пройдет вечеринка LAYOUT в экспозиции медиавыставки Mediatorium. Она посвящена заботе о ментальном здоровье и практикам медитации.

 

LAYOUT — это серия вечеринок от команды Хейлетъ. Интенсивное воздействие психоделической, трансовой электроники и визуальных эффектов, сопряженное с танцем, помогут вступить в активное взаимодействие с пространством и самим собой.

«Это отработка эмоций, насыщенные чувственные впечатления, альтернативная «медитация». Такая по-своему исцеляющая практика ведет в итоге к той самой гармонии», — говорят организаторы.

На вечеринке прозвучит танцевальная психоделическая музыка от лидеров российской psy-сцены:

  • Vit Bauer 
  • Dreamstalker
  • Transdriver 
  • Tata & DmitryV 
  • Joy Guard 

За специальный сетап отвечает студия dreamlaser.

Подробности на сайте.

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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