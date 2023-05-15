Психоделическая вечеринка в ЦЕХе *

3 июня в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * пройдет вечеринка LAYOUT в экспозиции медиавыставки Mediatorium. Она посвящена заботе о ментальном здоровье и практикам медитации.
LAYOUT — это серия вечеринок от команды Хейлетъ. Интенсивное воздействие психоделической, трансовой электроники и визуальных эффектов, сопряженное с танцем, помогут вступить в активное взаимодействие с пространством и самим собой.
«Это отработка эмоций, насыщенные чувственные впечатления, альтернативная «медитация». Такая по-своему исцеляющая практика ведет в итоге к той самой гармонии», — говорят организаторы.
На вечеринке прозвучит танцевальная психоделическая музыка от лидеров российской psy-сцены:
- Vit Bauer
- Dreamstalker
- Transdriver
- Tata & DmitryV
- Joy Guard
За специальный сетап отвечает студия dreamlaser.
Подробности на сайте.
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Фото: архив организаторов
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