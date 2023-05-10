Нижегородцы Sky Fashion выступят в Планетарии

19 мая в «Планетарии 1» пройдет музыкально-поэтический вечер «Левитация». Нижегородская группа Sky Fashion исполнит стихи, которые создал вокалист и лидер группы Эдуард Краков.
Sky fashion — призеры и победители международных конкурсов и фестивалей.
Группа получила золотую премию Golden Achieved Award на международном фестивале International Film Festival Manhattan, золотую премию «Лучшее музыкальное видео» на международном фестивале Calcutta International Cult Film Festival и многие другие.
Подробности здесь.
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Фото: сообщество группы «ВКонтакте»
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