Нижегородцы Sky Fashion выступят в Планетарии

Sky fashion — призеры и победители международных конкурсов и фестивалей.

Группа получила золотую премию Golden Achieved Award на международном фестивале International Film Festival Manhattan, золотую премию «Лучшее музыкальное видео» на международном фестивале Calcutta International Cult Film Festival и многие другие.

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Фото: сообщество группы «ВКонтакте»