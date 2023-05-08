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Музыка

Концертная программа ко Дню Победы

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9 мая в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Основной площадкой празднования станет площадь Минина и Пожарского.

 

Вечером запланирована масштабная концертная программа.

Откроет ее народный концерт «Военные песни у Кремля». Вместе с профессиональными певцами выступят непрофессиональные исполнители.

Затем на сцену выйдут «Хор Турецкого» и SOPRANO, следом начнется иммерсивное театрализованное шоу от режиссера Ильи Авербуха. Праздничный салют начнется в 22:00.

Прямая трансляция программы будет идти на местных телеканалах.

Вход — свободный.



 

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Фото: Центр 800

 

 

 

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