Концертная программа ко Дню Победы

Вечером запланирована масштабная концертная программа.

Откроет ее народный концерт «Военные песни у Кремля». Вместе с профессиональными певцами выступят непрофессиональные исполнители.

Затем на сцену выйдут «Хор Турецкого» и SOPRANO, следом начнется иммерсивное театрализованное шоу от режиссера Ильи Авербуха. Праздничный салют начнется в 22:00.

Прямая трансляция программы будет идти на местных телеканалах.

Вход — свободный.







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Фото: Центр 800