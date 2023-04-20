Оперная классика Бетховена прозвучит в Пакгаузе

В программе вечеров 22 и 23 апреля — Бетховен: концертная ария Ah, Perfido, Концерт №3 для фортепиано с оркестром и легендарная Симфония №5.

На сцену с панорамным видом на Волгу выйдут сопрано Анастасия Джилас, известная по партии Эвридики в опере Глюка «Орфей и Эвридика»; профессор университета Моцартеум в Зальцбурге Алексей Любимов (фортепиано). Дирижер — Дмитрий Синьковский.







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Фото: архив редакции