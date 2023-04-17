Пахом возвращается в Нижний

Сразу два шоу представит легендарный Пахом в Нижнем. Он выступит с камерным творческим вечером в Tizer баре и с концертом в Tago)))Mago))). Все ранее купленные билеты действительны.
8 мая гостей ждут Пахом и Маринеска в 20:00 в Таго-Маго.
Обещают танцевальную программу с новыми песнями и видео-артом. Творческий дуэт Пахома и московской художницы Маринеска сложился в 2017 году и с тех пор радует зрителей яркими образами и выступлениями.
9 мая гостей ждет творческий вечер Пахома в 19:00 в Tizer баре. В программе: стенд-ап перформанс, «пахомовщина» и душевные беседы с публикой о самом важном.
Билеты ищите в Tizer’e.
18+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Комментарии (0)