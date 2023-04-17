Пахом возвращается в Нижний

8 мая гостей ждут Пахом и Маринеска в 20:00 в Таго-Маго.

Обещают танцевальную программу с новыми песнями и видео-артом. Творческий дуэт Пахома и московской художницы Маринеска сложился в 2017 году и с тех пор радует зрителей яркими образами и выступлениями.

9 мая гостей ждет творческий вечер Пахома в 19:00 в Tizer баре. В программе: стенд-ап перформанс, «пахомовщина» и душевные беседы с публикой о самом важном.

Билеты ищите в Tizer’e.

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