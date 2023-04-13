«Осень в Швейцарии» пройдет в третий раз

Джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии» в третий раз пройдет в Нижнем. Участниками станут Игорь Бутман и его музыканты, Даниил Крамер и трио «Musica Latina», Марине Мирабова.
Всего фестиваль соберет 25 коллективов, оркестров, исполнителей и солистов из разных городов страны. В этом году в проект добавят и образовательную составляющую. Планируют провести мастер-классы, лектории, игры и конкурсы. Стартуют они уже с 1 мая.
По итогам фестиваля будет создан фильм об истории нижегородского джаза.
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Фото: архив организаторов
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