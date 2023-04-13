18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

«Осень в Швейцарии» пройдет в третий раз

Поделиться:

Джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии» в третий раз пройдет в Нижнем. Участниками станут Игорь Бутман и его музыканты, Даниил Крамер и трио «Musica Latina», Марине Мирабова.

 

Всего фестиваль соберет 25 коллективов, оркестров, исполнителей и солистов из разных городов страны. В этом году в проект добавят и образовательную составляющую. Планируют провести мастер-классы, лектории, игры и конкурсы. Стартуют они уже с 1 мая.

По итогам фестиваля будет создан фильм об истории нижегородского джаза.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: