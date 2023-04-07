Стало известно, когда в Нижнем откроется «Столица закатов»

Летний музыкальный фестиваль «Столица закатов» откроется 3 июня. В этом году организаторы сделают акцент на небольших концертах по всему городу, масштабных выступлений на 40 тысяч человек не планируют.
«Мы еще в том году пришли к такому формату. Фишка в том, что в выходной летний день ты не сможешь не наткнуться на культуру», – рассказал замгубернатора Олег Беркович.
Этим летом в Нижнем Новгороде также запланированы ночная программа в «Красной Слободе» и гастрономический фестиваль на улице Рождественской.
Полную программу выступлений артистов озвучат 11 апреля.
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Фото: Нижний 800
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