Стало известно, когда в Нижнем откроется «Столица закатов»

«Мы еще в том году пришли к такому формату. Фишка в том, что в выходной летний день ты не сможешь не наткнуться на культуру», – рассказал замгубернатора Олег Беркович.

Этим летом в Нижнем Новгороде также запланированы ночная программа в «Красной Слободе» и гастрономический фестиваль на улице Рождественской.

Полную программу выступлений артистов озвучат 11 апреля.

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Фото: Нижний 800