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Музыка

Стало известно, когда в Нижнем откроется «Столица закатов»

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Летний музыкальный фестиваль «Столица закатов» откроется 3 июня. В этом году организаторы сделают акцент на небольших концертах по всему городу, масштабных выступлений на 40 тысяч человек не планируют.

 

«Мы еще в том году пришли к такому формату. Фишка в том, что в выходной летний день ты не сможешь не наткнуться на культуру», – рассказал замгубернатора Олег Беркович.

Этим летом в Нижнем Новгороде также запланированы ночная программа в «Красной Слободе» и гастрономический фестиваль на улице Рождественской.

Полную программу выступлений артистов озвучат 11 апреля.

 

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Фото: Нижний 800

 

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