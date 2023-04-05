Концерты в Пакгаузах на этой неделе: публикуем программу

7 апреля выступит Ева Геворгян с программой «Рахманинов. Шопен. Чайковский. Лист». Пианистка — лауреат более 40 детских и юношеских конкурсов, стипендиат Фортепианного фестиваля в Руре. В 2021-м стала обладателем звания Young Yamaha Artist.

8 апреля пройдет концерт «Магия гобоя» Марии Сурначевой. Гобоистка — солистка оркестра La Voce Strumentale и лауреат многочисленных конкурсов. Программа познакомит с музыкой конца XVIII — начала XX веков.







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Фото: архив редакции