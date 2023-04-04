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Пианистка Ева Геворгян выступит в концертном Пакгаузе

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Пианистка, обладательница звания Young Yamaha Artist Ева Геворгян выступит на сцене концертного Пакгауза 7 апреля в 19:00. В свои 18 лет она знакома со сценой Лондонского Альберт-холла и многими другими крутыми площадками Франции, США, Германии, Италии. А уже на этой неделе впервые приедет в Нижний Новгород в рамках программы министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Рассказываем подробности.

Ева Геворгян – одна из самых титулованных молодых пианисток современности. Лауреат более 40 детских и юношеских конкурсов, в том числе имени Фридерика Шопена. Играла на одной сцене с Владимиром Спиваковым и Валерием Гергиевым.

  • В 2019 году дала сольный концерт в Лондонском Альберт-холле.
  • В 2021 году стала обладательницей звания Young Yamaha Artist. Юная пианистка – амбассадор бренда Yamaha.
  • В 2022 году завоевала III премию в номинации «Фортепиано» на Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова в Москве.
  • В 2023 году стала лауреатом I премии Международного конкурса «Prixdu Bern» в Швейцарии.

Ева Геворгян приедет в Нижний с одной из самых сложных программ.
В первом отделении исполнит серию известных этюдов-картин из ор. 33 и ор. 39 Рахманинова. Также Мазурки op.17 № 1 B-dur, № 4 a-moll, Этюды op. 10 № 4 cis-moll, op. 25 № 5 e-moll и Полонез ор.44 fis-moll Шопена.
Во втором отделении – лирическую пьесу из последнего фортепианного цикла  «Размышление» и пять пьес из концертной сюиты «Щелкунчик» Чайковского. А завершит фантазией для фортепиано S.418 «Воспоминание об опере «Дон Жуан» Листа.

Алексей Трифонов

Художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета

Я позволю себе громкое высказывание. Считаю, что услышать виртуозную игру Евы Геворгян должен каждый, потому что это подлинный талант, ограненный самозабвенной работой и постоянным стремлением к совершенству. Музыка в исполнении Евы – это чудо, которое останется с вами надолго. Я очень рад, что сейчас в Нижнем Новгороде есть возможность услышать пианистку мирового уровня.

Подробнее здесь.

Фото: предоставлено пресс-службой Нижегородского театра оперы и балета

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