Пианистка Ева Геворгян выступит в концертном Пакгаузе

Художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета

Я позволю себе громкое высказывание. Считаю, что услышать виртуозную игру Евы Геворгян должен каждый, потому что это подлинный талант, ограненный самозабвенной работой и постоянным стремлением к совершенству. Музыка в исполнении Евы – это чудо, которое останется с вами надолго. Я очень рад, что сейчас в Нижнем Новгороде есть возможность услышать пианистку мирового уровня.