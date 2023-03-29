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Производство скрипок запустили в Нижнем

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В Нижнем открыли второе в России производство скрипок, альтов, виолончелей и контрабасов. Инвестиции в проект достигли 50 миллионов рублей. Инструменты будут поставлять в детские школы искусств.

 

В год планируют выпускать 350 инструментов. Технологический процесс включает все этапы – от сушки древесины до лакировки и упаковки инструментов. Будут использовать определенные породы российской древесины.

В планах: изготавливать профессиональные инструменты, на уровне мировых аналогов. На это потребуется еще около четырех лет исследовательских работ.

 

 

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Фото: телеграм-канал Корпорации развития

 

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