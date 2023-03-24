Тони Карапетян выступит в Стеклянном доме

6 апреля в Стеклянном доме выступит Тони Карапетян. Он представит программу-размышление «Современный кочевник». Проект — это попытка зафиксировать в музыкальных акцентах те изменения, которые происходят в творчестве музыканта и жизни в целом.
6 апреля в Стеклянном доме выступит Тони Карапетян. Он представит программу-размышление «Современный кочевник». Проект — это попытка зафиксировать в музыкальных акцентах те изменения, которые происходят в творчестве музыканта и жизни в целом.
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