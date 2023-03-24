18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Тони Карапетян выступит в Стеклянном доме

Поделиться:

6 апреля в Стеклянном доме выступит Тони Карапетян. Он представит программу-размышление «Современный кочевник». Проект — это попытка зафиксировать в музыкальных акцентах те изменения, которые происходят в творчестве музыканта и жизни в целом.

 

Программа сочетает этнические мотивы, джаз и современную инструментальную музыку. Переплетаясь, они образуют тонкое эмоциональное звучание.

Количество мест ограничено. Подробности здесь.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Геометрия

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: