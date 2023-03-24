Тони Карапетян выступит в Нижнем

В этот вечер для гостей прозвучат джазовые стандарты в авторской обработке. Нижегородцы услышат Take five Пола Десмонда, Round midnight Темолиуса Монка, Estate Bruno Martino и множество других композиций.

Подробности по телефону: +7 (910) 896 00 25.

Редакция «НН.Собака.Ru» погружается в музыкальную индустрию города. На сей раз решила разобраться, как в Нижнем обстоят дела с джазом, и попросили писателя Артема Роганова побеседовать с создателем группы ProJazz.Group Тони Карапетяном, а заодно дать свою оценку происходящему. Что из этого вышло, читайте здесь.

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