В Пакгаузах пройдут концерты звезд российской оперной сцены

Нижегородский театр оперы и балета представит программу оперных концертов. Насладиться выступлениями можно будет в конце марта.
Программа:
24 марта — программа «Верни мне музыку»
- выступят Наталия Ляскова, Гарри Агаджанян и Нижегородский русский народный оркестр имени Кузнецова под управлением Бориса Схиртладзе. Прозвучат произведения Бизе, Россини, Глинки и сочинения Бабаджаняна на стихи Вознесенского и Рождественского.
25 и 26 марта — концерт «Вива-Вивальди»
- главный дирижер Оперного театра Дмитрий Синьковский выступит в амплуа певца. С ним вместе на сцене выступят лауреат национальной оперной премии «Онегин» Яна Дьякова, лауреат международных конкурсов Дарья Телятникова, артисты оркестра La Voce Strumentale.
31 марта — «Рахманинов-гала»
- Венера Гимадиева, которая недавно присоединилась к Нижегородской опере, Наталия Ляскова, Максим Орлов и Сергей Годин под аккомпанемент пианиста Павла Небольсина исполнят романсы Рахманинова.
1 апреля — «Рахманинов. Равель. Шенберг»
- Надежда Павлова и Алексей Гориболь вместе с солистами оркестра La Voce Strumentale исполнят романсы и вокальные циклы великих композиторов.
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Фото: «Горький Нижний»
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