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Музыка

В Пакгаузах пройдут концерты звезд российской оперной сцены

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Нижегородский театр оперы и балета представит программу оперных концертов. Насладиться выступлениями можно будет в конце марта.

 

Программа:

24 марта — программа «Верни мне музыку»

  • выступят Наталия Ляскова, Гарри Агаджанян и Нижегородский русский народный оркестр имени Кузнецова под управлением Бориса Схиртладзе. Прозвучат произведения Бизе, Россини, Глинки и сочинения Бабаджаняна на стихи Вознесенского и Рождественского.

25 и 26 марта — концерт «Вива-Вивальди»

  • главный дирижер Оперного театра Дмитрий Синьковский выступит в амплуа певца. С ним вместе на сцене выступят лауреат национальной оперной премии «Онегин» Яна Дьякова, лауреат международных конкурсов Дарья Телятникова, артисты оркестра La Voce Strumentale.

31 марта — «Рахманинов-гала»

  • Венера Гимадиева, которая недавно присоединилась к Нижегородской опере, Наталия Ляскова, Максим Орлов и Сергей Годин под аккомпанемент пианиста Павла Небольсина исполнят романсы Рахманинова.

1 апреля — «Рахманинов. Равель. Шенберг»

  • Надежда Павлова и Алексей Гориболь вместе с солистами оркестра La Voce Strumentale исполнят романсы и вокальные циклы великих композиторов.

 

 

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Фото: «Горький Нижний»

 

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