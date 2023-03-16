«Шаляпин фестиваль» пройдет в Нижнем

В городе открыты два концертных зала попасть в которые просто так невозможно. Они находятся в учебных заведениях и были недавно отреставрированы. Но они будут открыты для нижегородцев в рамках «Шаляпин фестиваля». Речь идет о залах хорового колледжа имени Сивухина и Нижегородской консерватории.
Фестиваль пройдет с 21 по 25 марта:
21 марта
- в колледже пройдет «Бенефис басов». В нем примет участие солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Скориков.
22 марта
- в консерватории откроется вечер музыки для виолончели и хора «Мировые хиты и премьеры». Здесь выступит камерный хор «Нижний Новгород» под руководством Ивана Стольникова.
23 марта
- в колледже пройдет концерт учащихся Нижегородского хорового колледжа, в программу которого войдут сочинения из репертуара Шаляпина. Бесплатно и без регистрации.⠀
25 марта
- в колледже пройдет заключительный концерт «Шаляпин фестиваля» с участием солистки Михайловского театра Олеси Петровой и камерного хора «Нижний Новгород».
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Фото: архив организаторов
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