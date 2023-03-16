«Шаляпин фестиваль» пройдет в Нижнем

В городе открыты два концертных зала попасть в которые просто так невозможно. Они находятся в учебных заведениях и были недавно отреставрированы. Но они будут открыты для нижегородцев в рамках «Шаляпин фестиваля». Речь идет о залах хорового колледжа имени Сивухина и Нижегородской консерватории.