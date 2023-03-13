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Музыка

Джазовый фестиваль пройдет в парке «Швейцария»

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Проект «Осень в Швейцарии» стал победителем конкурса грантов. Город уже в третий раз встретит фестиваль с насыщенной и разнообразной программой.

 

В открытой борьбе джазовый фестиваль крупнейшего парка города занял одно из призовых мест.

В этом году в проекте примут участие 25 коллективов, оркестров, исполнителей и солистов из разных городов России. В том числе вдохновитель мероприятия — Игорь Бутман.

Гостей ждут 8, 9 и 10 сентября.


 

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Фото: сообщество парка в telegram

 

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