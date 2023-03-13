Развлечения Музыка News Музыка 13 марта, 2023 Владимир Спиваков выступит в Нижнем Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Telegram RSS Поделиться: ВКонтакте Telegram Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket 18 марта в Филармонии пройдет концерт камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. В программе — шедевры Моцарта, Шнитке и Чайковского. Солист — лауреат международных конкурсов Тимофей Владимиров (фортепиано).Оркестр радует нижегородских слушателей уже более сорока лет.Подробности здесь. Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.Фото: сообщество «ВКонтакте» «Виртуозы Москвы» Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Анна Ефимычева, 13 марта, 2023 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
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