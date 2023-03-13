Владимир Спиваков выступит в Нижнем

В программе — шедевры Моцарта, Шнитке и Чайковского. Солист — лауреат международных конкурсов Тимофей Владимиров (фортепиано).

Оркестр радует нижегородских слушателей уже более сорока лет.

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Фото: сообщество «ВКонтакте» «Виртуозы Москвы»