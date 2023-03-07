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Музыка

Концерт вокального квартета N'Caged в Арсенале

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10 марта в Арсенале пройдет концерт вокального квартета N’Caged. Гости услышат произведения мастеров эпохи Возрождения и современных российских композиторов в формате вокальной музыки без сопровождения.

 

В программе: произведения Палестрины, Аркадельта, а также интерпретация формата вокальной музыки без сопровождения. Как и на выставке «Названо Вазари. Возрождение», в программе концерта исследуют связь времен.

Исполнители: Арина Зверева, Ольга Россини, Сергей Малинин и Илья Лаптев.

Подробности здесь.

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Фото: архив организаторов

 

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