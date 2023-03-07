Концерт вокального квартета N'Caged в Арсенале

10 марта в Арсенале пройдет концерт вокального квартета N’Caged. Гости услышат произведения мастеров эпохи Возрождения и современных российских композиторов в формате вокальной музыки без сопровождения.
В программе: произведения Палестрины, Аркадельта, а также интерпретация формата вокальной музыки без сопровождения. Как и на выставке «Названо Вазари. Возрождение», в программе концерта исследуют связь времен.
Исполнители: Арина Зверева, Ольга Россини, Сергей Малинин и Илья Лаптев.
Подробности здесь.
12+
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Фото: архив организаторов
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