Концерт вокального квартета N'Caged в Арсенале

В программе: произведения Палестрины, Аркадельта, а также интерпретация формата вокальной музыки без сопровождения. Как и на выставке «Названо Вазари. Возрождение», в программе концерта исследуют связь времен.

Исполнители: Арина Зверева, Ольга Россини, Сергей Малинин и Илья Лаптев.

Подробности здесь.

12+





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Фото: архив организаторов