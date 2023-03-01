В «Рекорде» покажут «Сопричастие»

Режиссер фильма «Сопричастие» Лилия Тимирзянова ранее сняла для musicAeterna несколько видеоклипов.

Киноработа — это история дирижера Анны. Она внезапно покидает город и безмолвно живет в одиночестве среди северного леса на берегу моря. Однажды к ней приезжает хористка Аглая в надежде вернуть Анну к ее предназначению, но остается с ней вне времени и границ между явью и сном. Постепенно голос хористки становится внутренним голосом молчащего дирижера.

12+





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Фото: кадр из клипа