В «Рекорде» покажут «Сопричастие»

10 марта в «Рекорде» пройдет специальный показ фильма «Сопричастие». В создании музыки к фильму принимала участие команда musicAeterna.
Режиссер фильма «Сопричастие» Лилия Тимирзянова ранее сняла для musicAeterna несколько видеоклипов.
Киноработа — это история дирижера Анны. Она внезапно покидает город и безмолвно живет в одиночестве среди северного леса на берегу моря. Однажды к ней приезжает хористка Аглая в надежде вернуть Анну к ее предназначению, но остается с ней вне времени и границ между явью и сном. Постепенно голос хористки становится внутренним голосом молчащего дирижера.
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Фото: кадр из клипа
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