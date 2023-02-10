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Музыка

«Нижегородский блюз» в музыкальном училище

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Всероссийский конкурс джазовой музыки пройдет в нижегородском музыкальном училище с 17 по 19 февраля. В нем принимают участие около 200 исполнителей из Москвы, Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Мордовии, Краснодарского края, Нижегородской и Кировской областей.

 

На конкурсе выберут лучшего в номинациях:

  • «Инструменты эстрадного оркестра»
  • «Эстрадный вокал»
  • «Джазовый вокал»
  • «Ретро (вокал)»
  • «Вокальный ансамбль»
  • «Джазовый инструментальный ансамбль и Биг-бэнд»

18 и 19 февраля пройдут мастер-классы членов жюри, а 19 февраля наградят победителей и откроют гала-концерт лауреатов.


 

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Фото: unsplash

 

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