«Нижегородский блюз» в музыкальном училище

Всероссийский конкурс джазовой музыки пройдет в нижегородском музыкальном училище с 17 по 19 февраля. В нем принимают участие около 200 исполнителей из Москвы, Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Мордовии, Краснодарского края, Нижегородской и Кировской областей.