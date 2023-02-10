«Нижегородский блюз» в музыкальном училище

Всероссийский конкурс джазовой музыки пройдет в нижегородском музыкальном училище с 17 по 19 февраля. В нем принимают участие около 200 исполнителей из Москвы, Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Мордовии, Краснодарского края, Нижегородской и Кировской областей.
На конкурсе выберут лучшего в номинациях:
- «Инструменты эстрадного оркестра»
- «Эстрадный вокал»
- «Джазовый вокал»
- «Ретро (вокал)»
- «Вокальный ансамбль»
- «Джазовый инструментальный ансамбль и Биг-бэнд»
18 и 19 февраля пройдут мастер-классы членов жюри, а 19 февраля наградят победителей и откроют гала-концерт лауреатов.
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Фото: unsplash
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