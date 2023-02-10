В Нижнем отметят 150-летний юбилей Шаляпина

13 февраля исполнится 150 лет со дня рождения Федора Шаляпина. К юбилейной дате в Нижнем запланированы различные мероприятия.
10 февраля
- в Усадьбе Рукавишниковых откроется выставка «Нижегородский театр времен Шаляпина»
12 февраля
- в «Рекорде» пройдет концерт, в программе которого арии из опер, романсы, русские народные песни
13 февраля
- в квартире-музее Горького откроется выставка «Федор Шаляпин и русская частная опера С. И. Мамонтова». Здесь можно будет посмотреть эскизы декораций и костюмов к спектаклям с участием знаменитого баса и его личные вещи
17 февраля
- в Белом зале Нижегородской областной библиотеки имени Ленина пройдет театрализованный концерт «Царь-бас» с участием студентов театральных и музыкальных учебных заведений Нижнего
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