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Музыка

В Нижнем отметят 150-летний юбилей Шаляпина

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13 февраля исполнится 150 лет со дня рождения Федора Шаляпина. К юбилейной дате в Нижнем запланированы различные мероприятия.

 

10 февраля

  • в Усадьбе Рукавишниковых откроется выставка «Нижегородский театр времен Шаляпина»

12 февраля

  • в «Рекорде» пройдет концерт, в программе которого арии из опер, романсы, русские народные песни

13 февраля

  • в квартире-музее Горького откроется выставка «Федор Шаляпин и русская частная опера С. И. Мамонтова». Здесь можно будет посмотреть эскизы декораций и костюмов к спектаклям с участием знаменитого баса и его личные вещи

17 февраля

  • в Белом зале Нижегородской областной библиотеки имени Ленина пройдет театрализованный концерт «Царь-бас» с участием студентов театральных и музыкальных учебных заведений Нижнего


 

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