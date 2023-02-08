Группа «Кино» впервые за 30 лет даст концерт в Нижнем

«Кино» сыграет большой концерт в честь 60-летия Виктора Цоя во дворце спорта «Нагорный» 12 февраля.
Спустя 31 год сын Виктора Цоя — продюсер Александр Цой воссоединил группу.
На концерте вы сможете увидеть одного из создателей группы - соло-гитариста Юрия Каспаряна, а также басистов - Александра Титова и Игоря Тихомирова, которые выступали в группе в разное время.
Поклонники услышат легендарные: «Хочу перемен», «Звезда по имени Солнце», а также «Алюминиевые огурцы», «Кукушка», «Попробуй спеть вместе со мной» и другие.
Билеты можно найти в кассах дворца спорта.
12+
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Фото: сообщество группы «ВКонтакте»
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