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Музыка

Группа «Кино» впервые за 30 лет даст концерт в Нижнем

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«Кино» сыграет большой концерт в честь 60-летия Виктора Цоя во дворце спорта «Нагорный» 12 февраля.

 

Спустя 31 год сын Виктора Цоя — продюсер Александр Цой воссоединил группу. 

На концерте вы сможете увидеть одного из создателей группы - соло-гитариста Юрия Каспаряна, а также басистов - Александра Титова и Игоря Тихомирова, которые выступали в группе в разное время.

Поклонники услышат легендарные: «Хочу перемен», «Звезда по имени Солнце», а также «Алюминиевые огурцы», «Кукушка», «Попробуй спеть вместе со мной» и другие.

Билеты можно найти в кассах дворца спорта.

12+



 

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Фото: сообщество группы «ВКонтакте»

 

 

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