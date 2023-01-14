Концерт лютневой музыки в Арсенале

Небольшие по размеру произведения стали образцами камерной музыки своего времени.

Посещение концерта и выставки доступно по «Пушкинской карте». Билеты — на сайте и в кассе музея. 21 января (суббота), 18:00

Концерт пройдет в рамках параллельной программы к выставке «Названо Вазари. Возрождение».





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Фото: архив пресс-служб



