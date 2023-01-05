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Музыка

Джазовый концерт в поддержку фонда «Дети без мам»

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7 января лучшие джазовые проекты Нижнего поучаствуют в благотворительном концерте. Средства отправят на помощь детям из фонда «Дети без мам».

 

На сцене «Рекорда» выступят: джазовый оркестр под управлением Михаила Петропавловского, nu-jazz trio Parolobre, джаз-фанковый квартет Rush Band и трио с участием Олеси Коненберг (вокал), Марии Павловой (альт) и Ксении Рябчиковой (клавиши).

Вход — пожертвование в Фонд «Дети без мам». Подробности у организатора по телефону: 89081642945.

Возрастное ограничение 6+


 

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Фото: архив организаторов

 

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