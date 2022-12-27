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Музыкальные программы в планетарии

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28 и 30 декабря в Большом звездном зале планетария имени Гречко пройдут два выступления музыкантов Юрия Барсукова и Петра Ившина.

 

28 декабря гости смогут посетить мультимедийную авторскую программу «Скифы». Юрий Барсуков — контрабас, Петр Ившин — ударные и Александр Вериженко — фортепиано.

30 декабря — дебютное совместное выступление ПИПЛ трио и Юрия Барсукова с программой «Иное Рождение». Зритель сможет окунуться в мир звуковых вибраций с элементами импрессионизма, фри-джаза, минимализма и эмбиента.



 

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Фото: сообщество планетария «ВКонтакте»

 

 

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