Музыкальные программы в планетарии

28 декабря гости смогут посетить мультимедийную авторскую программу «Скифы». Юрий Барсуков — контрабас, Петр Ившин — ударные и Александр Вериженко — фортепиано.

30 декабря — дебютное совместное выступление ПИПЛ трио и Юрия Барсукова с программой «Иное Рождение». Зритель сможет окунуться в мир звуковых вибраций с элементами импрессионизма, фри-джаза, минимализма и эмбиента.







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Фото: сообщество планетария «ВКонтакте»