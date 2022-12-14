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Музыка

Открытие «Глинка-медиа» в Нижнем

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В Нижегородской консерватории открылся Центр прототипирования «Глинка-медиа». Консерватория вошла в число 26 вузов, на базе которых открываются подобные центры в этом году.

 

 

Центр создан на базе уже существовавшей студии звукозаписи. Участие в программе позволило приобрести для нее звукозаписывающее оборудование лучшего уровня.

Воспользоваться услугами центра могут учащиеся музыкальных школ и училищ, и просто творческие нижегородцы.

 

 

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Фото: сайт консерватории имени Глинки

 

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