Открытие «Глинка-медиа» в Нижнем

Центр создан на базе уже существовавшей студии звукозаписи. Участие в программе позволило приобрести для нее звукозаписывающее оборудование лучшего уровня.

Воспользоваться услугами центра могут учащиеся музыкальных школ и училищ, и просто творческие нижегородцы.

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Фото: сайт консерватории имени Глинки