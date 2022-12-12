Вивальди в Доме архитектора

В музыкальную среду, 14 декабря, в Доме архитектора прозвучит музыка Антонио Вивальди. Произведения исполнят студенты и преподаватели Нижегородской консерватории.
Гости услышат «Времена года», кантаты для голоса с сопровождением, сонаты для солирующих инструментов с бассо континуо.
Итальянский композитор — один из представителей музыкального барокко. Искусствовед Виктория Кожевникова расскажет о связи музыки, архитектуры и живописи эпохи барокко. Сопроводив лекторий видеорядом работ мирового изобразительного искусства.
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Фото: telegram-канал «Нижний 800»
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