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Музыка

Вивальди в Доме архитектора

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В музыкальную среду, 14 декабря, в Доме архитектора прозвучит музыка Антонио Вивальди. Произведения исполнят студенты и преподаватели Нижегородской консерватории.

 

Гости услышат «Времена года», кантаты для голоса с сопровождением, сонаты для солирующих инструментов с бассо континуо.

Итальянский композитор — один из представителей музыкального барокко. Искусствовед Виктория Кожевникова расскажет о связи музыки, архитектуры и живописи эпохи барокко. Сопроводив лекторий видеорядом работ мирового изобразительного искусства.



 

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Фото: telegram-канал «Нижний 800»

 

 

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