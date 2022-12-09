Алексей Любимов выступит в Пакгаузах

В программе: избранные произведения Моцарта, Бетховена и Шопена. Музыкант исполнит партии на рояле ERARD — оригинальном инструменте, созданном в Париже в 1848 году.

Он учился у звезд российской фортепианной школы — у Генриха Нейгауза и Марии Юдиной. После чего ему удалось привнести свой стиль в исполнение композиторов всех эпох от барокко через классицизм и романтизм к авангарду.

Концерт пройдет в двух отделениях. В этот вечер прозвучат сонаты № 8 и 15 Моцарта, «Баркарола» Шопена, а также «Лунная» и «Патетическая» сонаты Бетховена.





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