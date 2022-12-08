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Музыка

Человек-перформанс Пахом приедет в Нижний

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В декабре легендарный Пахомом – актер, странствующий философ и художник приедет в Нижний. В этот раз пройдет сразу два шоу: музыкально-танцевальный вечер с Пахомом и Маринеской в Таго-Маго и камерный вечер артиста в Tizer Баре.

 

17 декабря гостей ждут Пахом и Маринеска в 20:00 в Таго-Маго.

Обещают танцевальную программу с новыми песнями и видео-артом. Творческий дуэт Пахома и московской художницы Маринеска сложился в 2017 году и с тех пор радует зрителей яркими образами и выступлениями.

 

 

18 декабря гостей ждет творческий вечер Пахома в 19:00 в Tizer баре. В программе: стенд-ап перформанс, «пахомовщина» и душевные беседы с публикой о самом важном.

Билеты ищите в Tizer’e.

 

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Фото: @Пахом и Marineska

 

 

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