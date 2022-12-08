Человек-перформанс Пахом приедет в Нижний

В декабре легендарный Пахомом – актер, странствующий философ и художник приедет в Нижний. В этот раз пройдет сразу два шоу: музыкально-танцевальный вечер с Пахомом и Маринеской в Таго-Маго и камерный вечер артиста в Tizer Баре.
17 декабря гостей ждут Пахом и Маринеска в 20:00 в Таго-Маго.
Обещают танцевальную программу с новыми песнями и видео-артом. Творческий дуэт Пахома и московской художницы Маринеска сложился в 2017 году и с тех пор радует зрителей яркими образами и выступлениями.
18 декабря гостей ждет творческий вечер Пахома в 19:00 в Tizer баре. В программе: стенд-ап перформанс, «пахомовщина» и душевные беседы с публикой о самом важном.
Билеты ищите в Tizer’e.
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