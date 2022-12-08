Человек-перформанс Пахом приедет в Нижний

17 декабря гостей ждут Пахом и Маринеска в 20:00 в Таго-Маго.

Обещают танцевальную программу с новыми песнями и видео-артом. Творческий дуэт Пахома и московской художницы Маринеска сложился в 2017 году и с тех пор радует зрителей яркими образами и выступлениями.