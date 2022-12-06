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Музыка

В Пакгаузах зазвучит Роберт Шуман

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25 декабря в концертном зале пакгаузов исполнят произведения крупной формы Роберта Шумана. Симфонический оркестр оперного театра выступит под управлением дирижера Аапо Хаккинена из Финляндии.

 

В программе концерта cимфонической музыки «Шуман.Безумства романтизма»:

  • «Фантазия ор. 131 для скрипки с оркестром до-мажор»
  • сцены из «Фауста” Гете»
  • симфония № 4 ре-минор

Сольные партии исполнят лауреаты международных и всероссийских конкурсов Екатерина Ясинская (сопрано), Константин Сучков (баритон) и Кристина Траулько (скрипка).

Узнать подробнее о событии можно здесь.


 

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