В Пакгаузах зазвучит Роберт Шуман

В программе концерта cимфонической музыки «Шуман.Безумства романтизма»:

«Фантазия ор. 131 для скрипки с оркестром до-мажор»

сцены из «Фауста” Гете»

симфония № 4 ре-минор

Сольные партии исполнят лауреаты международных и всероссийских конкурсов Екатерина Ясинская (сопрано), Константин Сучков (баритон) и Кристина Траулько (скрипка).

Узнать подробнее о событии можно здесь.





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