«Станция метро Горьковская» в ЦЕХе *

«Горьковская» — это бренд-вечеринка от нижегородских промоутеров, диджеев и продюсеров. Ивенты команды известны уникальным смешением музыкальных жанров и мощной энергетикой. В пространстве ЦЕХ * вечеринка пройдет в специальном сетапе от студии Dreamlaser.



10 декабря, 23:00

Билеты от 700р по ссылке

18+