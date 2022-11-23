«Станция метро Горьковская» в ЦЕХе *

В мультимедиа-арт-пространстве пройдет громкая вечеринка с участием современных музыкантов ЛАУД, DJ Kras, BIKY, Anton Bardin, Camznaew, Call me Ilya. За визуальное сопровождение отвечает команда Dreamlaser.
«Горьковская» — это бренд-вечеринка от нижегородских промоутеров, диджеев и продюсеров. Ивенты команды известны уникальным смешением музыкальных жанров и мощной энергетикой. В пространстве ЦЕХ * вечеринка пройдет в специальном сетапе от студии Dreamlaser.
10 декабря, 23:00
Билеты от 700р по ссылке
18+
|ЦЕХ*
Варварская, 32
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