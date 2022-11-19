Творческая лаборатория откроется в консерватории

В центре «Глинка-медиа» нижегородской консерватории пройдет цикл просветительских лекций с 23 по 25 ноября.
В программе:
- 23 ноября в 19:00 выступит музыковед — Анастасия Кожевникова. Она расскажет о шуме, ритуальности и других чертах современной академической музыки. Регистрация здесь.
- 24 ноября в 19:00 выступит музыковед — Светлана Молоткова. Она расскажет о том, как сочинять и импровизировать самостоятельно. Регистрация здесь.
- 25 ноября в 19:00 выступит музыковед — Виктория Кожевникова. Она расскажет об опере в 21 веке. О новых форматах, масштабных изменениях и жанрах. Среди них видео-опера, опера site-specific, digital-опера. Регистрация здесь.
Гостей ждут в центре «Глинка-медиа» на улице Пискунова, 40. Вход свободный.
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Фото: сообщество консерватории «ВКонтакте»
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