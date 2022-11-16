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Музыка

К 85-летию филармонии пройдет серия концертов

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1 декабря нижегородской филармонии и ее оркестру исполняется 85 лет. Серия праздничных концертов продлится несколько дней — с 25 ноября по 8 декабря.

 

  • 25 ноября 18:30 — камерный оркестр «Виртуозы Москвы». В программе: Бах, Шнитке, Дженкинс
  • 29 ноября 18:30 — народный артист России — Денис Мацуев. В программе: произведения Рахманинова и Гершвина
  • 30 ноября 18:30 — солисты и оркестр Центра Оперного Пения Галины Вишневской с концертной программой «Неизвестный Шостакович»
  • 5 декабря 18:30 — Борис Березовский и Российский национальный оркестр. Прозвучит увертюра Моцарта к опере «Волшебная флейта» и концерт № 4 для фортепиано с оркестром Рахманинова
  • 8 декабря 18:30 — концерт «Шедевры киномузыки». Российский государственный симфонический оркестр кинематографии

Подробная информация — на сайте.


 

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Фото: архив пресс-служб

 

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