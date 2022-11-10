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Музыка

Тони Карапетян в «Рекорде»

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В центре культуры «Рекорд» пройдет джаз-концерт Тони Карапетяна в рамках закрытия фестиваля «АРТиКУЛ: Локальный Цвет».

 

В творчестве Тони Карапетяна угадываются лиричный джаз Кекко Форнарелли, нордический пост-боп Эсбьерн Свенссон Трио и этнические мотивы Грегори Прива.

Кажется, что Tony Karapetyan Trio придерживаются классических форм и структур, но коллектив постоянно ищет различные гармонические решения, экспериментирует, добавляет в звучание элементы прогрессива и этнической музыки.

Музыканты не боятся сочетать разные метрические размеры, менять динамику и темп, работать с нестандартными музыкальными формами.

Гостей ждут 22 ноября в 19:00. Регистрация здесь.

Редакция «НН.Собака.Ru» погружается в музыкальную индустрию города. На сей раз решила разобраться, как в Нижнем обстоят дела с джазом, и попросили писателя Артема Роганова побеседовать с создателем группы ProJazz.Group Тони Карапетяном, а заодно дать свою оценку происходящему. Что из этого вышло, читайте здесь.



 

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Фото: архив героя


 

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