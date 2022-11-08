Солистка Большого театра выступит в Пакгаузах

Дарья Телятникова — приглашенная солистка Большого и Мариинского театров. Она сотрудничает с Теодором Курентзисом и Юрием Башметом.

С 2022 года Дарья — выступает в нижегородской опере. 11 ноября в ее исполнении прозвучат два романтических вокальных цикла:

«Любовь и жизнь женщины» Роберта Шумана из восьми песен

«Цыганские мелодии» Антонина Дворжака на немецком языке

Билеты здесь.

12+

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Фото: личная страница героини «ВКонтакте»





