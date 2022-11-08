Солистка Большого театра выступит в Пакгаузах

В концертном зале «Пакгаузы на Стрелке» пройдет сольный концерт меццо-сопрано Дарьи Телятниковой. За фортепиано — лауреат международных конкурсов Ксения Цендра.
Дарья Телятникова — приглашенная солистка Большого и Мариинского театров. Она сотрудничает с Теодором Курентзисом и Юрием Башметом.
С 2022 года Дарья — выступает в нижегородской опере. 11 ноября в ее исполнении прозвучат два романтических вокальных цикла:
- «Любовь и жизнь женщины» Роберта Шумана из восьми песен
- «Цыганские мелодии» Антонина Дворжака на немецком языке
Билеты здесь.
12+
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Фото: личная страница героини «ВКонтакте»
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