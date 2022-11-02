18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Невесомость, звезды и космонавт: смотрим новый клип Uma2rman

Поделиться:

Нижегородская группа Uma2rman сняла клип на песню «Звезды» в космосе. В видео попали настоящие кадры, снятые в невесомости на космической станции. А на гитаре играет космонавт-испытатель Сергей Корсаков.

 

На орбиту космонавту доставили его личную электрогитару. Видео- и звуковое оборудование на МКС уже было. Поэтому была возможность записать настоящий лайв и соединить МКС и Землю.

Один из участников группы Владимир Кристовский рассказал, что песня появилась необычным способом. Текст ему прислала в социальной сети подписчица — Таня Лукина. Он почти сразу создал для нее музыку.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: