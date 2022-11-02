Невесомость, звезды и космонавт: смотрим новый клип Uma2rman

Нижегородская группа Uma2rman сняла клип на песню «Звезды» в космосе. В видео попали настоящие кадры, снятые в невесомости на космической станции. А на гитаре играет космонавт-испытатель Сергей Корсаков.
На орбиту космонавту доставили его личную электрогитару. Видео- и звуковое оборудование на МКС уже было. Поэтому была возможность записать настоящий лайв и соединить МКС и Землю.
Один из участников группы Владимир Кристовский рассказал, что песня появилась необычным способом. Текст ему прислала в социальной сети подписчица — Таня Лукина. Он почти сразу создал для нее музыку.
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