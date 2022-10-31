18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Пианист Борис Березовский выступит в Пакгаузах

Поделиться:

Сольный концерт пианиста Бориса Березовского пройдет в концертном зале в Пакгаузах 5 ноября.

 

Он исполнит сонаты Бетховена, прелюдии Шостаковича, пьесы из фортепианной транскрипции балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева и вторую фортепианную сонату Рахманинова.

Кроме того, в этот вечер Борис Березовский первым презентует большой концертный рояль всемирноизвестной фирмы Bösendorfer. Команда площадки почти год ждала этот инструмент.

Рояли этой фирмы обладают бархатистым звучанием и яркой динамикой.

Программой концерта здесь.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: