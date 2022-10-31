Пианист Борис Березовский выступит в Пакгаузах

Он исполнит сонаты Бетховена, прелюдии Шостаковича, пьесы из фортепианной транскрипции балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева и вторую фортепианную сонату Рахманинова.

Кроме того, в этот вечер Борис Березовский первым презентует большой концертный рояль всемирноизвестной фирмы Bösendorfer. Команда площадки почти год ждала этот инструмент.

Рояли этой фирмы обладают бархатистым звучанием и яркой динамикой.

Программой концерта здесь.







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