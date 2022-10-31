Пианист Борис Березовский выступит в Пакгаузах

Сольный концерт пианиста Бориса Березовского пройдет в концертном зале в Пакгаузах 5 ноября.
Он исполнит сонаты Бетховена, прелюдии Шостаковича, пьесы из фортепианной транскрипции балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева и вторую фортепианную сонату Рахманинова.
Кроме того, в этот вечер Борис Березовский первым презентует большой концертный рояль всемирноизвестной фирмы Bösendorfer. Команда площадки почти год ждала этот инструмент.
Рояли этой фирмы обладают бархатистым звучанием и яркой динамикой.
Программой концерта здесь.
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