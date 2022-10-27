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Музыка

Выступление домристки в DKRT

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Одна из ведущих домристок России Екатерина Мочалова выступит в пространстве DKRT 29 октября. Концерт пройдет в рамках фестиваля народной музыки «Наследие. Грани традиции».

 

Она выступала на одной сцене с Юрием Башметов и Денисом Мацуевым, выигрывала международные конкурсы и участвовала в крупнейших фестивалях. Теперь и нижегородцы смогут услышать ее выступление вживую.

В Нижнем домристка выступит в сопровождении Камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода». Дирижер — Алексей Моргунов.

Билеты на событие здесь.

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Фото: архив пресс-служб

 

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